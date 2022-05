“Lascia il calcio”: dalla Premier alla Serie A solo sfiorata, arriva l’annuncio

In queste è arrivata l’ufficialità. C’è l’addio al calcio di uno dei difensori protagonisti della Premier in questi anni. Ha sfiorato anche la Serie A…

Una vita nel calcio, trofei ed una carriera giocata ad altissimi livelli. Oggi l’annuncio, un addio che era atteso e che ha trovato concretezza proprio in queste ore. Martin Skrtel lascia il calcio, dopo aver lasciato il segno soprattutto in Premier League dove con il Liverpool ha giocato le sue migliori stagioni, portando a casa anche una coppa di Lega inglese. Ma non solo la sua esperienza in Premier.

Skrtel, infatti, ha portato a casa anche il campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo nel 2007, mentre nelle ultime stagione si è reso protagonista in Turchia con il Basaksehir, grazie al quale ha alimentato il suo palmares con la vittoria del campionato nazionale. C’è anche un aneddoto che molto ricorderanno riguardo il suo passaggio in Serie A.

Skrtel, dalla Premier alla Serie A soltanto sfiorata: Atalanta ma anche Napoli…

Per anni il nome di Skrtel è stato accostato alla Serie A. Il Napoli, in particolare, per diversi anni ha seguito il difensore slovacco, senza mai riuscire a portarlo all’ombra del Vesuvio. Nel 2019, però, c’è stata per lui la grande occasione di giocare nel campionato italiano. Fu l’Atalanta a tesserare l’ex Liverpool da svincolato, salvo poi non vederlo mai in campo per una gara ufficiale.

Skrtel, infatti, non ha di fatto mai giocato con la maglia della Dea, lasciando la squadra bergamasca dopo qualche settimana. “L’Atalanta giocava con un sistema di gioco che era totalmente differente da quello a cui sono stato abituato. E dopo aver trascorso un mese a Bergamo, ho capito che non ero il difensore che Gasperini stava cercando”, le parole di Skrtel al tempo rilasciate dall’agenzia turca ‘AA’. All’età di 37 anni finisce la sua avventura da calciatore.