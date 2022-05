“No comment”: Milan, c’è una delicata questione oltre allo scudetto

Il Milan cerca l’appuntamento con la storia a distanza di undici anni ma sotto la cenere vi è ancora un argomento che infuoca i tifosi

Il Milan si appresta a vivere i novanta minuti più importanti della sua storia recente. Ai rossoneri basta un pareggio contro il Sassuolo per scucire lo scudetto ai cugini dell’Inter e indossarlo sulle sue maglie a distanza di undici anni dall’ultima volta. La squadra di Stefano Pioli, dopo il successo con l’Atalanta, è ormai vicinissima a completare l’impresa ma alcuni precedenti in Serie A impongono a mantenere alta la concentrazione. Intanto, è già scattata la febbre per la sfida con la formazione di Dionisi.

In questo momento pertanto non filtra nulla intorno al possibile cambio di proprietà. La società rossonera ha suscitato l’interesse di alcuni fondi. Tra questi, quello di Investcorp. Il fondo del Bahrein è quello che con maggiore forza è stato accostato al futuro rossonero. Nelle scorse ore, il co-Ceo di Investcorp Rishi Kapoor ha parlato in un’intervista a ‘gulfnews.com’.

Milan, co-Ceo Investcorp: “Lasciamo da parte questo affare, non è possibile commentare”

Il co-Ceo del fondo asiatico ha rilasciato alcune dichiarazioni al media ‘gulfnews.com’. Anche lui non si è molto sbilanciato sul futuro. “In questo momento non possiamo fare commenti sul Milan”, ha detto Rishi Kapoor.

“È un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive. Abbiamo investito nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta anche personalità sportive. Abbiamo un forte apprezzamento di come l’azienda opera negli Stati Uniti. Lo sport è poi una componente chiave del mondo dell’intrattenimento ma per ora tralasciamo l’affare Milan”, ha concluso il co-Ceo di Investcorp Rishi Kapoor.

Sul futuro dei rossoneri potrebbero aversi novità nelle prossime settimane quando il campionato sarà finalmente finito e si penserà pure alle strategie societarie. L’operazione dovrà però essere chiusa in un periodo breve per non aver ripercussioni sul futuro prossimo sportivo della società rossonera che vuole tornare a scrivere la storia. Con e senza Investcorp.