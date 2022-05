Sassuolo-Milan ribolle: tifosi impazziti, sta succedendo ora

L’entusiasmo per Sassuolo-Milan da parte dei tifosi rossoneri è ormai incontenibile, come testimoniato da quanto accade sul web.

Nelle ultime settimane, parlando del possibile Scudetto al Milan, in tanti tra appassionati e addetti ai lavori hanno provato a calmare gli animi. Sottolineando, giustamente, che comunque si sarebbe conclusa la stagione del Diavolo sarebbe stata un successo. Impossibile negarlo del resto, viste le tante difficoltà vissute dal club negli ultimi anni.

Arrivati a 90 minuti dalla fine del torneo, con due punti di vantaggio sull’Inter e lo Scudetto ormai a un passo da conquistare nell’ultima uscita stagionale, la scaramanzia non ha più senso. E lascia spazio a un entusiasmo, a una voglia di essere presenti in un momento di gioia quasi certo, che a tratti può essere incontenibile.

Lo testimonia la caccia al biglietto che è cominciata online circa un’ora fa, alle 10, e che ha visto la nascita già dopo pochissimi secondi dall’apertura ufficiale code che sono arrivate a sfiorare le 100.000 unità. Rendendo virtualmente impossibile, per chi si è collegato anche con un solo minuto di ritardo, rimediare un tagliando.

Sassuolo-Milan, delirio sul web: è caccia al biglietto

Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali ha affermato che il club emiliano non farà regali. Ma la sensazione è che il Milan, a cui basta un pareggio, potrà festeggiare domenica sera il suo 19° Scudetto. Uno spettacolo che considerando la capienza del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà riservato soltanto a poche migliaia di tifosi rossoneri.

I padroni di casa hanno infatti aperto alla possibilità per i supporter ospiti di acquistare i biglietti anche in altri settori dello stadio oltre a quello a loro riservato, escludendo però la Tribuna Sud in cui gli abbonati nero-verdi avranno diritto di prelazione su un numero massimo di 4 biglietti.

Sassuolo-Milan, che naturalmente andrà in scena in contemporanea con Inter-Sampdoria, di certo merita tutto questo entusiasmo. Arrivata all’ultimo giro di boa, la Serie A assegnerà il suo 120° Scudetto con un duello a distanza da seguire con il fiato sospeso. Anche se dal vivo questa emozione potrà essere vissuta soltanto da pochi fortunati.