“Non sappiamo la verità…”: Dybala, bordata dall’ex Inter

La notte dell’addio di Paulo Dybala alla Juventus e all’Allianz Stadium resterà impressa nel cuore di molti: parla anche l’ex Inter

La storia tra Paulo Dybala e la Juventus è ormai giunta al capolinea. Nell’ultima gara casalinga della stagione, l’Allianz Stadium e tutti i tifosi presenti hanno potuto salutare un giocatore che è stato fondamentale in tanti momenti. Di lui e di come il suo percorso con il club bianconero si è concluso ha parlato anche un ex Inter.

Paulo Dybala, colui che per sette lunghi anni è stato la Joya della Juventus, ha salutato lo stadio che è stato anche la sua casa. Non ha potuto così trattenere le lacrime davanti a parte dei suoi tifosi presenti per omaggiarlo. Un addio sofferto, come lo stesso argentino ha tenuto a far sapere sui social, e un addio avvenuto nel modo in cui forse la maggior parte degli appassionati della Serie A non si sarebbe aspettata.

La partenza a parametro zero resta perciò ancora per tanti, tra tifosi e non, qualcosa di inspiegabile. Così come ha riferito anche un ex Inter (squadra a cui l’argentino è stato tra l’altro maggiormente accostato negli ultimi tempi). Ecco, perciò, cos’ha dichiarato Zé Maria a tal proposito.

Calciomercato Juventus, l’addio di Dybala non smette di far discutere: Zé Maria, ex Inter, dice la sua

L’ex terzino brasiliano, Zé Maria, che ha militato tra le tante anche nell’Inter, ha parlato di quella che è la situazione legata a un giocatore come Paulo Dybala. Lasciato andare dalla Juventus a parametro zero, dopo la decisione di non rinnovare il suo contratto. E giocatore sempre più accostato sul mercato proprio al club nerazzurro. Intervistato ai microfoni di ‘1 Station Radio’ nel corso del programma ‘1 Football Club’, Zé Maria ha affermato: “Questa, tra Dybala e la Juventus, è una situazione di cui non sappiamo la verità. Difficile capire il motivo per cui dopo sette anni l’argentino abbia lasciato la Juventus a parametro zero e in questo modo”.

Non è perciò passata inosservata la bordata al club bianconero. L’ex giocatore ha infatti poi anche aggiunto: “Per me al momento lui è l’unico campione che ha la Juventus e lasciarlo andare così non mi sembra saggio. Abbiamo visto un Dybala disperato ieri sera. Dispiace vederlo così. Ma d’altro canto andrà in una squadra che sicuramente lo accoglierà benissimo, visto che si parla di un suo approdo all’Inter”.