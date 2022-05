Napoli, brutta gatta da pelare a fine stagione: la notizia gela i tifosi

Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne, è arrivata in queste ore un’altra brutta notizia per i tifosi del Napoli.

Il Napoli, battendo il Genoa domenica per 3-0 con le reti di Osimhen, Insigne e Lobotka, ha conquistato aritmeticamente il terzo posto. Nonostante un campionato di vertice, in casa partenopea c’è un po’ di delusione per non aver sfruttato l’occasione di potersi giocare la vittoria dello scudetto con il Milan e con l’Inter fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.

Luciano Spalletti, consapevole dell’amarezza che serpeggia intorno al suo team, ha ribadito più volte l’importanza di aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il tecnico toscano, intanto, spera di non perdere altri giocatori fondamentali, dopo l’addio di Lorenzo Insigne.

Il futuro di tanti giocatori del Napoli, infatti, è ancora molto incerto. Chi può lasciare la piazza partenopea è David Ospina, il cui contratto scadrà a fine giugno e Carlo Ancelotti vorrebbe portarselo a Madrid per fargli fare il vice di Courtois. Spalletti rischia di non avere a disposizione per la prossima stagione un altro giocatore fondamentale del proprio reparto arretrato.

Napoli, ecco una notizia che gela i tifosi: ancora nessun accordo con gli agenti di Koulibaly per il rinnovo

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli ancora deve trovare un accordo con gli agenti di Koulibaly per il prolungamento contrattuale. L’entourage del senegalese, difatti, ha subito rifiutato l’offerta della società azzurra di spalmare l’attuale contratto del giocatore.

De Laurentiis è consapevole di trovare il prima possibile un accordo con Koulibaly, visto che il suo contratto scadrà l’anno prossimo. Chi potrebbe approfittare della situazione contrattuale del senegalese è il Barcellona. Xavi, infatti, ha indicato il giocatore del Napoli tra i possibili sostituti di Piqué per formare la nuova coppia centrale blaugrana con Araujo.