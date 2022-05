Sassuolo-Milan, l’annuncio fa gongolare l’Inter: Pioli mastica amaro

Milan e Inter si giocheranno, negli ultimi minuti, la vittoria del titolo. I rossoneri partono favoriti visto il vantaggio di due punti.

A 90 minuti dal termine della Serie A Milan e Inter si contenderanno la vittoria dello scudetto. Il Milan è avanti di due punti ed ha bisogno solo di un punto per conquistare il titolo, la squadra di Inzaghi di conseguenza non ha il destino nelle proprie mani e deve riporre le speranze nel Sassuolo di Dionisi.

Nelle ultime gare il Milan non ha mostrato difficoltà dal punto di vista mentale ed anzi ha conquistato il successo legittimando il primato in campionato. Ora affronterà il Sassuolo ‘ammazzagrandi’, squadra che già in passato ha fatto male al club guidato da Stefano Pioli.

A margine di un convegno presso il Mapei Stadium, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha parlato di questo finale di stagione e si è concentrato in particolare sulla sfida contro il Milan. Come riporta Sportmediaset il tecnico ha dichiarato: “Vogliamo concludere bene il campionato, affronteremo una squadra che si gioca tanto e noi la affronteremo nel miglior modo possibile”.

Anche Raspadori parla della sfida al Milan

Continuando nell’intervista si è discusso del match di domenica, paragonandolo nello specifico a Lazio-Inter del 5 Maggio 2002. Dionisi ha chiarito glissando su questa possibilità: “Io parlo solo del Sassuolo, noi non facciamo favori ad altri”.

Nell’incontro era presente anche il giovane e talentuoso attaccante Giacomo Raspadori. Anche il giovane azzurro ha confermato le parole del suo tecnico dichiarando: “Contro il Milan faremo quello che facciamo sempre, affronteremo la sfida con impegno e serietà”. Insomma, un importante avviso al Milan ed ai suoi tifosi. La sfida di domenica contro il Sassuolo ‘sarà tutt’altro che una passerella.