Occhio Milan, ancora guai per il top player: l’ufficialità spiazza tutti

In casa Milan la priorità attuale è lo scudetto. Il club rossonero però potrebbe essere alle prese con un piccolo problema.

Il Milan è a novanta minuti dal sogno scudetto, manca un solo punto e la squadra di Pioli vince il diciannovesimo titolo in Serie A. Leao e compagni saranno impegnati domenica pomeriggio alle ore 18 a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Proprio il portoghese può essere identificato come uno degli uomini scudetto, ha trascinato il club a suon di gol e assist ed è stato protagonista finora della miglior stagione della sua carriera.

Il scudetto è il pensiero principale del giovane talento portoghese ma questo non è l’unico problema nella testa del campione rossonero. In data odierna il Tribunale di Milano ha nuovamente rinviato la sentenza riguardo la causa in atto tra il giocatore e lo Sporting Lisbona.

Il club portoghese ha chiesto un maxi risarcimento al giocatore di 16,5 milioni di euro e la causa tra le due parti è in atto. Tutto è nato nel 2018 quando il giocatore lasciò lo Sporting per il Lille ed il suo addio alla squadra portoghese avvenne in maniera tumultuosa.

Milan, le ultime sulla situazione di Leao

Domenica sera Rafael Leao potrà festeggiare la vittoria del suo primo scudetto in Serie A, mentre per questa, altrettanto importante, situazione, il giocatore dovrà aspettare. Nonostante la causa in atto Leao sembra non risentire di tutto ciò ed in questa stagione ha collezionato 14 reti in 41 presenze.

Allo stesso tempo questa situazione potrebbe creare problematiche sulla questione rinnovo e potrebbe incidere sul futuro del giocatore. La questione resta in sospeso intanto e gli occhi di Leao sono solo sul possibile imminente titolo.