Sassuolo-Milan, comunicato a sorpresa: gelati Pioli e i tifosi

Nella settimana che conduce al decisivo match Scudetto tra Milan e Sassuolo, arriva una brutta notizia per Pioli e i tifosi.

Lo Scudetto si deciderà negli ultimi 90′ di gioco. Sia Milan che Inter, rispettivamente contro Atalanta e Cagliari, hanno fatto il loro dovere guadagnando i tre punti e quindi il distacco si è mantenuto invariato in vista dell’ultima decisiva giornata.

In posizione nettamente migliore ci arriva però il Milan. La vittoria con qualche polemica di troppo connessa all’arbitraggio di Orsato, soprattutto per quanto riguarda il gol di Leao, ha consentito ai rossoneri di arrivare al rush finale davanti ai cugini. Basteranno quindi due risultati su tre al Milan per diventare campione d’Italia, indipendentemente dal risultato dell’Inter.

Il vantaggio negli scontri diretti infatti consente a Pioli, al netto della scaramanzia, di avere mezzo Scudetto in tasca. Contro il Sassuolo ai rossoneri basterà vincere o pareggiare e il tricolore tornerà sulle proprie maglie. Ma proprio da Sassuolo arriva una notizia che di certo non farà piacere ai rossoneri.

Milan, il comunicato del Sassuolo: “No ai tifosi rossoneri fuori il settore ospiti”

Comprensibilmente ci sarà un grande esodo di tifosi rossoneri alla volta di Reggio Emilia. Senza contare i tifosi emiliani del Milan. Ma chi si aspettava una stadio completamente preso d’assalto resterà decisamente deluso. Il Sassuolo infatti ci ha tenuto a chiarire che, nonostante la particolare situazione, non consentirà ai tifosi rossoneri di invadere il settore riservato ai supporters di casa.

“E’ assolutamente vietato l’ingresso nel settore di casa con maglie e sciarpe del Milan.” si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale del Sassuolo. “Per una questione di ordine pubblico e di sicurezza si ricorda che il settore di casa del Mapei Stadium è riservato in maniera esclusiva ai tifosi neroverdi.”