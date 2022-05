Calciomercato Inter, l’addio è imminente: l’annuncio del giocatore

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi si prepara già all’addio: la volontà del giocatore ormai è chiara. Le strade si divideranno a fine stagione.

L’Inter ha un’ultima importante ‘finale’ da dover ancora giocare. Il match casalingo contro la Sampdoria, a San Siro, tiene infatti ancora vive le speranze dei nerazzurri che ora sperano in una frenata del Milan contro il Sassuolo. In questo momento delicato, poi, è arrivato anche l’annuncio del centrocampista in vista del futuro.

Il clima di quest’oggi ad Appiano è sembrato essere sereno, con i giocatori che si stanno godendo la giornata dal sapore estivo, uniti insieme dalla grigliata di rito della stagione. La gara contro la Sampdoria è l’ultimo ostacolo da dover ancora superare. Nel frattempo, puntando a ottenere tre punti, i nerazzurri sperano che il Milan possa inciampare a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

In palio, infatti, per i club cugini di Milano c’è in palio la vittoria dello Scudetto. E l’ottenimento del titolo di Campioni d’Italia. Oltre alla stagione in corso che sta per terminare, però, si rincorrono anche numerose voci di mercato. A proposito dell’Inter, sempre più certo sembra essere l’addio di Arturo Vidal che ha anche dato un annuncio personalmente.

Calciomercato Inter, Vidal si prepara a dire addio a fine stagione e annuncia: “Sicuramente andrò via”

Gli indizi che portano a comprendere, sempre di più con certezza, che Arturo Vidal dirà addio all’Inter a fine stagione, si susseguono e rincorrono ormai da settimane. La volontà sarebbe quella di tornare a giocare in Sudamerica e di chiudere lì la carriera. A questo proposito, anche stavolta, è stato lo stesso giocatore a parlare di ciò che lo attenderà.

Intervistato ai microfoni de ‘Las Ultimas Noticias’, direttamente dal Cile, Vidal ha infatti affermato: “L’unica cosa che posso dire è che sicuramente andrò via“. Il suo contratto con l’Inter scadrà ufficialmente il 30 giugno 2023 e il cileno andrà quindi via da Milano prima del tempo. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, la sua futura squadra sembrerebbe poter essere il Flamemgo.