Milan, affare in chiusura: cifra monstre, incontro in arrivo

Milan, fari puntati sull’ultima di campionato e la festa scudetto. Maldini, però, pensa già al futuro: affare da 20 milioni all’anno.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per l’ultima giornata di Serie A 2021/2022. Il trentottesimo turno è quello che può regalare ai tifosi la gioia dello scudetto che a Milano, sponda rossonera, manca da un bel po’. Per questo motivo squadra ed allenatore restano concentrati sul prossimo impiego che, assolutamente, non prevede passi falsi.

Se Pioli ed i calciatori pensano solo al calcio giocato, la dirigenza rossonera è già da tempo per mettere le basi per l’anno che verrà. Oltre al calciomercato in entrata ed in uscita, i piani alti del club lavorano per concludere accordi che possano risultare fruttuosi dal punto di vista economico e societario.

Milan-Puma, rinnovo ad oltre 20 milioni di euro

Paolo Maldini con un occhio lavora al mercato e con l’altro getta le basi per irrobustire le fondamenta del Milan. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce, infatti, di un incontro tra la società e la Puma, sponsor tecnico dei rossoneri, per il rinnovo del sodalizio. L’accordo tra il club ed il brand sportivo dovrebbe concludersi al termine della stagione calcistica 2023.

Ad oggi, però, entrambe le parti sembrano intenzionate a proseguire. Ci sarebbero, però, novità sostanziali a proposito dei termini economici dell’affare. A breve le parti si incontreranno per cercare la giusta intesa che potrebbe passare dagli attuali 13 milioni di euro all’anno, a 20 milioni più due di bonus previsti allo scattare di determinate condizioni. Con ogni probabilità, al termine del campionato e soprattutto dopo la festa scudetto che è sempre più vicina, il Milan penserà all’incontro con Puma, pronto a versare nelle casse rossonere liquidità che fa comodo al bilancio.