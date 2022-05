Torino, manovre in attacco: colpo a sorpresa dal Milan

Dopo la decisione del calciatore di non restare al Torino, per lui potrebbe aprirsi una porta che conduce al Milan di Pioli.

La decisione ha sorpreso tutti, ma forse nemmeno troppo. Per la prossima stagione il Torino non potrà contare sul contributo di Josip Brekalo. Il giocatore non è stato riscattato dai granata, ma in realtà pare che ciò sia avvenuto per sua volontà. Pare, infatti, che dopo l’ottima stagione, le sue ambizioni siano quelle di finire in una squadra con più obiettivi di classifica e quindi avrebbe fatto sapere di non voler essere riscattato dal Wolfsburg per 15 milioni di euro.

Al Torino urge un rimpiazzo e il nome che in questo momento va per la maggiore è quello di Pobega. La società di Cairo studia l’evoluzione della situazione di Pjaca, che verosimilmente non sarà confermato, e quella di Praet. Una volta compreso cosa accadrà con i due, punterà al sostituto di Brekalo, che viene da casa Milan.

Pobega, infatti, potrebbe essere lasciato dal Milan al Toro in prestito per un anno o addirittura potrebbero i rossoneri vendere a Cairo il cartellino. Un affare che può assumere anche l’aspetto di scambio di contropartite tecniche. Qui spunta Brekalo, di nuovo.

Torino, Brekalo può passare al Milan. In granata Messias

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, non avendo riscattato Brekalo, il Torino ha della liquidità da poter investire per Tommaso Pobega, il quale a Juric può tornare utile sia a centrocampo che leggermente più avanti sulla trequarti. Un pensiero, inoltre, i granata potrebbero farlo anche su Messias, che il Milan potrebbe decidere di non tenere poiché non indispensabile.

Proprio in vista dell’uscita del brasiliano, si pensa a Brekalo. Il croato è adatto al gioco di Pioli e risponde anche ai profili che sta selezionando la società. È un giovane di 23 anni forte ma non ancora del tutto affermato, che in rossonero può maturare e dare spazio al suo estro. Le due società studiano l’affare.