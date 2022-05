Roma, il colpo in attacco spiazza i tifosi: tentativo a sorpresa

La Roma guarda con particolare interesse al mercato in entrata. Un’occasione a sorpresa potrebbe paventarsi a parametro zero.

Con la qualificazione in Europa League ancora appesa ad un filo e con la finale di Conference League alle porte, la Roma guarda con interesse anche al mercato. Tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma i giallorossi vogliono farsi trovare pronti.

Il primo anno di Mourinho è stato un anno in chiaroscuro. Il cammino europeo potrebbe portare al primo trofeo continentale della storia giallorossa, il rapporto con i tifosi è stato nuovamente cementato, ma al contempo la mancata qualificazione in Champions League e quella in Europa League ancora in bilico, impongono delle riflessioni.

L’ossatura della squadra è solida, ma necessita di diversi ritocchi. Soprattutto in avanti, dove Tammy Abraham ha giocato con ottime medie, ma che non può farsi carico da solo del reparto offensivo giallorosso. Ecco quindi spuntare un’occasione a parametro zero: Andrea Belotti.

Roma, Belotti la nuova idea: occhio però alla concorrenza

Alla soglia dei 30 anni Andrea Belotti, autore in questa stagione di 8 reti in 21 presenze, è pronto a lasciare Torino. Lontani i tempi delle faraoniche richieste di Cairo, l’attaccante è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare presto il Torino.

I granata a dire il vero proveranno a trattenerlo, ma, come riporta La Stampa, il futuro del calciatori potrebbe seriamente essere altrove. A Roma per l’appunto, sponda giallorossa. Ma occhio perché altri ipotesi si fanno largo all’orizzonte. C’è la pista inglese che porta dritta al West Ham, oppure la clamorosa ipotesi Toronto con Belotti che potrebbe raggiungere Insigne per un tandem tutto italiano in MLS. Il Torino in ogni caso aspetta una risposta entro domenica, qualora sarà negativa si aprirà la corsa per il Gallo: Roma, West Ham oppure Canada?