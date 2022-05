“Vuole sapere come si vive lì”: Dybala, notizia a sorpresa per i tifosi

Dopo l’addio commovente di lunedì, su Dybala è arrivata una notizia che ha sorpreso i tifosi della Juventus.

La Juventus ha disputato lunedì contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri l’ultima gara casalinga della stagione. E’ stato un match molto particolare per tutto il mondo bianconero, perché per l’ultima volta Giorgio Chiellini e Paulo Dybala hanno giocato per l’ultima volta all’Allianz Stadium con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Se l’addio di Chiellini è stata una scelta concordata con il club, quello di Dybala è stato voluto prettamente dalla società. I dirigenti bianconeri, infatti, non hanno voluto rinnovare il contratto argentino a determinate cifre. Questa differenza si è vista anche al momento dell’addio dei due calciatori, visto che il difensore ha salutato tutti con un gran sorriso mentre l’ex giocatore del Palermo si è lasciato andare ad un pianto a dirotto.

Dopo il saluto ai tifosi della Juventus, Paulo Dybala adesso deve pensare al suo futuro. Sull’argentino bisogna registrare l’interesse di vari top club. In Italia l’unica ipotesi plausibile, almeno per il momento, è quella che porta all’Inter, considerando anche il rapporto tra il calciatore e Beppe Marotta. Proprio sul destino di Dybala è arrivata nelle ultime ore una notizia a sorpresa.

La notzia di Giovanni Albanese su Dybala: “Vuole sapere come si vive a Londra”

Giovanni Albanese, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, ha dato un aggiornamento sulla situazione di Dybala su ‘Twitter’: “L’argentino sta continuando a chiedere informazioni ad amici e colleghi (tra cui anche qualche giocatore della Juventus) su come si vive a Londra. Dybala vuole sapere come si vive lì e questo non vuol dire che voglia allontanare l’ipotesi Inter, ma magari valutare tutte le possibilità”.

L’ipotesi Premier League, difatti, potrebbe rappresentare un’opzione concreta per Dybala. Pensando ai club di Londra non si può non pensare al Tottenham di Antonio Conte, in cui l’argentino ritroverebbe anche Fabio Paratici. Marotta, intanto, spera di fare un altro ‘sgarbo’ alla Juventus, portando l’attaccante in maglia nerazzurra.