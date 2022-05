Colpo di scena Pjanic: ritorno in Italia e ‘tradimento’ alla Juventus

Per l’ex centrocampista di Roma e Juventus Miralem Pjanic all’orizzonte ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Serie A.

Andato via dalla Juventus nel 2020 nell’ambito dello scambio con Arthur, l’avventura al Barcellona di Pjanic è durata davvero poco. Questa stagione infatti il centrocampista bosniaco è stato girato in prestito al Besiktas.

Anche l’avventura in Turchia non è andata al meglio. La mancata qualificazione alle competizioni europee fa si che il club turco non possa impostare una trattativa con Barcellona. La Champions League era infatti un prerequisito necessario per una possibile chiusura della trattativa. Chiuse le porte in Turchia e Spagna per Pjanic si riaprono però quelle italiane.

Il calciatore che oltre alla maglia bianconera della Juventus in Italia ha vestito con molto successo anche quella giallorossa della Roma, potrebbe infatti approdare nuovamente in Serie A. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, ci sarebbero ben tre club italiani di alto livello pronti a prenderlo.

Pjanic, le opzioni per il futuro: sia la Roma che Spalletti lo rivogliono

La prima opzione sarebbe quella di un ritorno a casa. Ma non alla Juventus con cui ha giocato dal 2016 al 2020 e con la quale è stato vicino al ritorno la scorsa estate. Bensì con la Roma, invece, che lo prelevò dal Lione e con cui è esploso.

Non solo la Roma vorrebbe questo ‘ritorno di fiamma’. Anche Luciano Spalletti, che allenò il bosniaco proprio alla Roma, nella costruzione del Napoli della prossima stagione, potrebbe chiedere a De Laurentiis di prenderlo in caso di addio di Fabian Ruiz. Alla finestra c’è però anche la Fiorentina. Anche qui Pjanic potrebbe essere un ottimo sostituto per un partente, in questo caso Lucas Torreira, il cui accordo di permanenza con l’Arsenal sta incontrando diverse difficoltà.