Ibrahimovic, la rivelazione spiazza i tifosi: annuncio in conferenza

Il Milan con un pareggio contro il Sassuolo potrebbe vincere lo scudetto, ma c’è stato un annuncio su Ibrahimovic che ha sorpreso tutti.

Dopo la vittoria contro l’Atalanta di domenica, al Milan contro il Sassuolo basterà anche solo pareggiare per ritornare ad essere campione d’Italia dopo undici anni. Questi sono giorni molto particolari per tutto l’ambiente rossonero, visto che nessuno ad inizio anno dava la squadra di Stefano Pioli come favorita per il titolo.

Il Milan è stato bravissimo, nonostante qualche passo falso, a restare sempre compatto ed unito verso l’obiettivo finale. Tra i perni del team rossonero bisogna sicuramente inserire Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha giocato pochissimo quest’anno, solo 26 presenze ed in molte di queste è entrato dalla panchina, a causa di tanti infortuni ma la sua importanza nello spogliatoio non si può assolutamente negare, anzi.

L’ex giocatore di Inter e Juventus, nonostante le poche partite giocate, è riuscito comunque a segnare 8 gol e a fornire 3 assist vincenti ai propri compagni, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Ibrahimovic, infatti, potrebbe lasciare il calcio giocato al termine di questa stagione. In giornata è arrivata un annuncio che potrebbe rappresentare anche un indizio sul destino del calciatore.

Ibrahimovic, l’annuncio del ct delle Svezia: “Ha rifiutato la convocazione”

Il calciatore, infatti, non è stato convocato dalla Svezia per le prossime gare di Nations League che si disputeranno a giugno. E’ stato lo stesso Janne Andersson, CT della nazionale scandinava, ad annunciare questa decisione: “Ibrahimovic? Ha avuto dei problemi per un infortunio ed ha giocato poco con il Milan, così ha rifiutato la convocazione.”.

Proprio questa decisione di Ibrahimovic di non rispondere alla convocazione della Svezia potrebbe far pensare ad un suo ‘presunto ritiro dal calcio giocato’, ma si dovrà comunque aspettare la conclusione del campionato per aspettare la sua decisione finale. Il calciatore, intanto, spera di concludere la stagione con la vittoria dello scudetto con il suo Milan.