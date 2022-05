Las Palmas, è Raul Navas l’arma in più nella corsa ai Playoff

Mancano tre giornate al termine del campionato ed il Las Palmas di Raul Navas è ormai in piena lotta per accedere ai Playoff.

Grazie ad una serie di risultati utili consecutivi il Las Palmas è entrato nella zona Playoff della seconda divisione spagnola ed è ad un passo dalla qualificazione ufficiale. Tra i protagonisti della cavalcata del club iberico c’è l’esperto difensore Raul Navas, calciatore che già in passato ha ottenuto la promozione, con la maglia dell’Eibar.

Mancano solo tre giornate al termine della stagione ed attualmente il Las Palmas è tra le squadre che potrebbe prendere parte ai Playoff. Tanto merito va al reparto difensivo e non solo a Navas. Con lui hanno realizzato una vera e propria fortezza l’altro centrale difensivo Eric Curbello ed il portiere della squadra Alvaro Valles.

Otto partite senza sconfitte e quattro vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe sono il biglietto da visita del Las Palmas, che, ora affronterà negli ultimi tre match Alcorcon, Oviedo (rivale per i Playoff) ed infine Sporting. C’è grande attesa nel club ed uno degli uomini che può dare man forte è Raul Navas.

Las Palmas, grandi numeri per Raul Navas

Il 34enne centrale è arrivato quest’anno a parametro zero e fa parte di quei colpi, poco pubblicizzati, che ogni tecnico vorrebbe avere. Ha grande esperienza in fasi finali calde, tra lotta Playoff e stagioni in lotta per la salvezza e sarà molto utile in questa fase del campionato.

Con 209 recuperi Navas è il terzo miglior giocatore della propria rosa ed ha anche un’ottima media di passaggi. Con la salvezza Raul Navas ha il rinnovo automatico, ma in questa ultima fase della stagione potrebbe ambire addirittura ad ottenere qualcosa in più. I tifosi del Las Palmas sognano, anche grazie a Raul Navas.