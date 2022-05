Italia ai Mondiali col ripescaggio, è arrivato l’annuncio della FIGC

Italia ripescata ai Mondiali? L’ipotesi tiene banco da diversi mesi. Poco fa è arrivato un annuncio ufficiale direttamente dalla FIGC.

La mancata qualificazione della Nazionale italiana di Roberto Mancini ai Mondiali di Qatar 2022 riecheggia ancora nelle menti dei tifosi azzurri. Per la seconda volta di fila, l’Italia ha mancato l’appuntamento con la Coppa del Mondo: una batosta davvero troppo grossa soprattutto vista la vittoria ad Euro 2020.

Dopo il fallimento targato Ventura, anche Mancini è finito al centro delle critiche. La beffa clamorosa con la Macedonia del Nord difficilmente sarà dimenticata. Nonostante negli ultimi mesi sia rimbalzata con prepotenza l’ipotesi di un ripescaggio viste alcune presunte irregolarità di diverse Nazionali, l’Italia sembra non avere alcun tipo di chance.

Mondiali, Italia non ripescata: annuncio della FIGC

L’ultima Nazionale finita al centro del caos è stata quella dell’Ecuador. Il motivo? Il CT avrebbe schierato in campo un calciatore di nazionalità colombiana. Byron Castillo, infatti, secondo il ricorso presentato dal Cile, sarebbe nato in Colombia e non in Ecuador ed avrebbe presentato un falso certificato di nascita. Ciò, qualora venisse accertato, non sarà tollerato dalla FIFA che a quel punto dovrà decidere in che modo sanzionare l’Ecuador. Qualora venisse espulsa dal torneo, non sembrano esserci chances per Mancini e l’Italia.

Ad annunciarlo è stato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che al termine del consiglio federale tenutosi a Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito ai media presenti. Di seguito uno stralcio del suo intervento riportato dal portale ‘Sportface’: “Ripescaggio della Nazionale italiana in caso di esclusione dell’Ecuador? Ci sono zero possibilità – ha esordito -. Poi ha proseguito: “I posti per l’Europa sono tredici e sono già tutti occupati. Qualora si liberasse un posto in Sudamerica toccherà ad una Nazionale sudamericana. Abbiamo anche già sentito la FIFA e la risposta è stata assolutamente negativa. Noi avremmo piacere ad andare in Qatar, ma le regole sono queste. Siamo rimasti fuori per demerito nostro”.