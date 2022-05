Partner top in coppia con Osimhen: Napoli, De Laurentiis infiamma i tifosi

Il Napoli di De Laurentiis guarda con attenzione al mercato. Gli azzurri pronti a fiondarsi su un attaccante da affiancare ad Osimhen.

Centrato l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions League, il Napoli di Aurelio De Laurentiis guarda adesso al mercato. L’addio di Insigne dovrebbe essere coperto dal georgiano Kvaratskhelia, il quale però non sarà l’unico colpo in attacco.

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica uno dei papabili acquisti del Napoli potrebbe essere Marko Arnautovic del Bologna. L’attaccante, in doppia cifra questa stagione con i felsinei, sarebbe infatti pronto a lasciare l’Emilia alla volta di qualche big.

Naturalmente non per il ruolo centrale che ha in questo momento a Bologna. Ma squadra come il Napoli potrebbero puntare su di lui come valida alternativa d’esperienza. Gli azzurri infatti, soprattutto se partiranno sia Mertens che Petagna, hanno bisogno di un attaccante in grado di sostituire Osimhen all’occorrenza. E Arnautovic, grazie anche alla sua esperienza e conoscenza del campionato italiano, sarebbe l’ideale nel ruolo.

Napoli, dal Bologna non solo Arnautovic

Potrebbe comunque andare al di là di Arnautovic l’asse di mercato tra Napoli e Bologna. Il presidente Saputo si incontrerà in questi giorni con il futuro ds Sartori. Sul tavolo, oltre ad Arnautovic, si parlerà anche di altre possibili cessioni.

Il Napoli è interessato ad altri tre calciatori del Bologna: il portiere Skorupski, il quale potrebbe essere il “terzo incomodo” nel dualismo tra Meret e Ospina; il terzino Hickey; e il centrale Svanberg. C’è poi la questione allenatore, con Mihajlovic il rapporto è di stima. Inoltre la situazione del tecnico potrebbe impattare molto sul mercato. Ad esempio proprio su Arnautovic. L’attaccante infatti potrebbe decidere di restare solo in caso di conferma del mister serbo con cui ha un ottimo rapporto.