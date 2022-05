Juve, non solo Dybala: decisione condivisa con Agnelli, via gratis in estate

Juve, Paulo Dybala non è l’unico calciatore che lascia il club a parametro zero. C’è un altro attaccante che va via gratis: decisione presa.

La Juventus di Massimiliano Allegri è già proiettata alla prossima stagione che riserverà non poche sorprese per i tifosi. L’anno che verrà vedrà una nuova Juve, completamente rivoluzionata visto l’addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, due veri e propri pilastri dello spogliatoio.

I bianconeri, per questo motivo, si sono già affacciati da tempo sulla finestra estiva di calciomercato per provare a battere la concorrenza sul tempo. La lista dei desideri è piuttosto lunga, ma prima di comprare bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto tecnico di Allegri.

Calciomercato Juve, Bernardeschi via a parametro zero

Chi sembra destinato a non far più parte della Juventus è Federico Bernardeschi. Il contratto dell’attaccante bianconero è in scadenza al 30 giugno 2022 e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il calciatore, di comune accordo con la proprietà bianconera, pare aver preso una decisione definitiva.

Il sodalizio tra le parti si concluderà tra poco più di un mese. Dall’1 luglio, Bernardeschi sarà libero di accasarsi dove più ritiene opportuno visto che lascerà la Juve a parametro zero. La prossima dunque, sarà l’ultima gara del calciatore con la maglia bianconera. L’avventura a Torino si conclude tra poco: via in estate a parametro zero.

La decisione di Juve e calciatore, inoltre, peserà anche sulle casse della Fiorentina. Nel 2017, infatti, i due club si accordarono per una clausola sulla futura rivendita del calciatore. I viola avrebbero percepito il 10% dell’affare, fino a 5 milioni di euro. Commisso, dunque, perde una ghiotta occasione visto che il calciatore non verrà rivenduto e neanche la Juventus ne trarrà profitto economico.