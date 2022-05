“Mbappé? A Madrid…”: Real, cosa succede? Ancelotti svela tutto

Il futuro di Kylian Mbappé è il principale argomento del mercato del PSG e anche di quello del Real Madrid. Ne parla anche Carlo Ancelotti.

Dopo il soggiorno lampo a Madrid, aumentano sempre di più gli indizi che portano Mbappé lontano dal PSG. Il riavvicinamento del quale si era parlato tra il club parigino e il francese in realtà ha solamente aperto all’addio del calciatore. Di indizi ce ne sono di nuovi ogni giorno.

L’ultimo, ad esempio, riguarda il settore marketing del club della capitale transalpina. Secondo ‘Deportes’ di ‘Cuatro’, ormai è introvabile la maglia dell’attaccante nei negozi ufficiali del PSG oltre al fatto che quasi nessuno più negli store prevederebbe la possibilità di far scrivere il nome del francese dietro la casacca.

Le pressioni politiche non sarebbero servite quindi a nulla. Nell’ultima settimana pare che Mbappé abbia finalmente trovato la quadra per il trasferimento al Real Madrid, grazie ai contatti assidui con la dirigenza di Florentino Perez.

Mbappé verso il Real Madrid, anche Ancelotti si espone

In occasione del gala della Ligue 1 Kylian Mbappé si è esposto dicendo che annuncerà il futuro, prima di andare in ritiro con la Nazionale francese. Ciò significa che, considerato il calendario di Nations League di giugno, la destinazione si saprà nel giro di pochissime settimane, non appena terminato il campionato.

Anche Carlo Ancelotti ci starà pensando, immaginando che piega prenderà il futuro della sua squadra, ma la concentrazione del tecnico italiano non può che essere sull’impegno più imminente, ovvero la finale di Champions League del prossimo 28 maggio contro il Liverpool. La sua risposta nella conferenza stampa odierna lo conferma: “La firma di Mbappé o la vittoria della Champions? Chiunque qui sta pensando solo a vincere la 14esima Champions. Nessuno dubbio di formazione per la gara”.