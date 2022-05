Juventus, salti di gioia per Allegri: colpo di teatro, esultano anche i tifosi

Diverse sorprese annunciate nell’undici della Juventus che affronterà la Fiorentina al Franchi in occasione dell’ultimo turno di campionato

Max Allegri potrebbe operare una mini rivoluzione nell’ultima giornata di campionato. A Firenze, la Juventus ha ormai poco da chiedere alla sua stagione. L’obiettivo minimo del quarto posto è stato raggiunto da qualche settimana e la dirigenza bianconera lascia intendere di essere già proiettata sul calciomercato.

Al Franchi pertanto si vedrà il volto di una Juventus inedita. In mezzo a varie sorprese però potrebbe esserci spazio anche per un rientro. Allegri inoltre, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe concedere un po’ di minuti anche a Giorgio Chiellini che saluterà la Serie A nel match tra le due squadre con cui ha giocato nel massimo campionato italiano.

Juventus, Allegri ritrova McKennie ma potrebbe lasciare fuori Paulo Dybala e Dusan Vlahovic

La ‘rosea’ parla della possibilità che con la Fiorentina possa rivedersi Weston McKennie. Lo statunitense potrebbe rivedersi in campo contro i viola, sebbene per un minutaggio abbastanza ridotto. Il calciatore è da vario tempo ai box per la frattura del metatarso.

L’ultima partita dell’ex centrocampista dello Schalke 04 risale al 22 febbraio nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Allegri potrebbe poi risparmiare l’ultima gara dell’anno a quattro calciatori, a rischio squalifica. Questi sono Dybala, Vlahovic, Rabiot e Kean.

L’argentino vorrebbe chiudere con gli abbracci ricevuti dall’Allianz Stadium nel corso dello scorso turno. Il tecnico livornese però vorrebbe tenere fuori pure l’attaccante serbo poiché, in diffida, rischierebbe di mettere a repentaglio l’esordio della prossima stagione, in più perché l’impegno sarà in uno stadio che gli riserverà tanta ostilità.

In porta invece dovrebbe toccare ancora a Perin ma a gara in corso, poi, potrebbe esserci spazio per consentire pure a Pinsoglio di accumulare un gettone di presenza. Possibile spazio pure per Bernardeschi. Quest’ultimo, come scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, confida di poter rinnovare ma la dirigenza bianconera potrebbe procedere nel senso opposto e non proporgli un’altra offerta.