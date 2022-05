Lazio, regalo per Sarri: è fatta, Lotito ha chiuso il colpo

La Lazio già attiva sul mercato: pronto il primo colpo per il tecnico Sarri, affare in fase di definizione. La rosa verso la rivoluzione.

Il principale obiettivo stagionale (ovvero la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League) è stato centrato. Ora la Lazio potrà concentrarsi esclusivamente alla sessione estiva del mercato. Maurizio Sarri, nel corso di un recente incontro avuto con il presidente Claudio Lotito, è stato molto chiaro a riguardo: per rendere la squadra competitiva ad alti livelli serviranno almeno 6 innesti.

Una richiesta destinata ad essere esaudita. Il primo colpo, infatti, è in fase di definizione e consentirà di portare nella capitale Marcos Antonio. Il direttore sportivo Igli Tare nelle ultime ore ha intensificato i contatti con lo Shakhtar Donetsk, trovando l’accordo decisivo. Agli ucraini, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, andranno 8 milioni netti più 2 legati a particolari bonus.

Il centrocampista classe 2000, di fatto, andrà a prendere nella rosa il posto di Lucas Leiva al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno (per lui si parla di un ritorno in Brasile). La fumata bianca è imminente, ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Le altre operazioni in entrata, invece, verranno con tutta probabilità finanziate dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

Lazio, non solo Marcos Antonio: i nomi richiesti da Sarri

Sul serbo ci sono Juventus, PSG e Manchester United, con Lotito che si è detto disponibile a farlo partire a patto di ricevere un’offerta da almeno 60 milioni. Risorse fresche che verranno poi riutilizzate subito per potenziare la rosa. Nel mirino, per quanto riguarda la difesa, ci sono Emerson Palmieri e Nicolò Casale (seguito pure dal Napoli).

A centrocampo piacciono Maxime Lopez e Ivan Ilic mentre in attacco si cercherà di regalare a Sarri un elemento di qualità in grado di far rifiatare Ciro Immobile. I riflettori, in particolare, sono puntati su Francesco Caputo autore di una buona stagione con la maglia della Sampdoria (11 reti e 7 assist in 37 apparizioni in campionato). La Lazio del futuro sta per nascere.