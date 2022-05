Mercato Lazio, cinque acquisti: Caputo nuovo vice Immobile

Il mercato della Lazio scalda i motori e si prepara a entrare nel vivo in vista delle prossime settimane. Rivoluzione totale in casa biancoceleste: per il ruolo di vice Immobile avanza il nome di Caputo

La Lazio proverà a regalare a Sarri almeno cinque nuovi acquisti per puntellare la rosa e rinforzarla in ogni settore del campo. Difficilmente i biancocelesti riusciranno a trattenere nella Capitale Milinkovic Savic, pronto a valutare nuove offerte per il potenziale addio nel corso dell’estate.

Lotito valuta il centrocampista serbo circa 70 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe tirarsi indietro dalla corsa al centrocampista serbo per puntare con forte decisione sul ritorno di Pogba. Con i soldi incassati dalla cessione di Milinkovic Savic, la Lazio potrebbe puntare su un nuovo centrocampista, un nuovo difensore e due esterni offensivi.

Non solo. Attenzione anche a Caputo, il quale potrebbe vestire la maglia della Lazio nel ruolo di vice Immobile. Sarri avrebbe già dato il suo ok all’operazione. Caputo lascerà la Sampdoria in cambio di circa 2 milioni di euro.

Mercato Lazio, cinque acquisti: spuntano Rugani e Bernardeschi

L’addio ormai certo di Acerbi, potrebbe coincidere con l’assalto a Romagnoli, in uscita dal Milan e affare a costo zero. Non solio, attenzione anche al nome di Rugani. Il centrale della Juventus potrebbe salutare i bianconeri qualora la Lazio gli offrisse un ruolo da protagonista nel corso della prossima stagione.

Stesso discorso per Bernardeschi, il quale si svincolerà dalla Juventus il prossimo 30 giugno, ma difficilmente accetterà una nuova offerta al ribasso da parte dei bianconeri. La Juve potrebbe mettere sul piatto della bilancia un nuovo contratto biennale da 2 milioni di euro stagione. Il giocatore valuterà il da farsi, ma non trapela ottimismo. La Lazio osserva interessata. Romagnoli, un nuovo Milinkovic Savic, un esterno offensivo e Caputo: cinque acquisti per la nuova rivoluzione Lazio.