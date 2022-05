Mercato Juve, non solo Pogba: arriva anche il vice Vlahovic

Il mercato della Juve è pronto a entrare ufficialmente nel vivo con l’assalto a Pogba. Primo summit con l’entourage del giocatore, ma attenzione anche all’affondo sul vice Vlahovic. Sarà addio a Morata e Kean

Priorità Pogba, poi massima attenzione alle occasioni di mercato per cercare di puntellare la rosa di Allegri in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese arricchirà la linea mediana di qualità e forza fisica, ma la Juventus si concentrerà anche su altri obiettivi di mercato.

Quasi certo l’addio a Morata. Difficilmente i bianconeri decideranno di accontentare le onerose richieste dell’Atletico Madrid. 25 milioni la proposta dei Colchoneros per il possibile riscatto dello spagnolo. 15 milioni l’offerta massima che la Juventus presenterà al club biancorosso per cercare di convincerlo a dire sì.

Per quel che riguarda Kean, invece, la Juve proverà a convincere l’Everton ad abbassare le richieste per il riscatto del giocatore, altrimenti, anche in questo caso, l’attaccante classe 2000 farà ritorno in Premier League. Chi sarà il nuovo vice Vlahovic: c’è già la doppia ipotesi, ma attenzione alla novità.

Mercato Juve, torna di moda Suarez: escluso l’accostamento con Cavani

La Juventus potrebbe decidere di tornare alla carica per Suarez. L’attaccante uruguaiano lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione e aprirà all’inizio di una nuova avventura. La Juve potrebbe valutare l’affondo sul giocare proponendo un contratto di due anni. Allegri potrebbe contare sull’esperienza dell’ex Barcellona, il quale vestirà i panni del vice Vlahovic in vista della prossima stagione.

Nessuna conferma, ma solo indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Escluso tassativamente l’accostamento con Cavani. L’agente del giocatore ha smentito contatti diretti con club della Serie A. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.