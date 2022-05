Napoli in ansia, il comunicato ufficiale rischia di rovinare i piani di Spalletti

Napoli, i piani di Spalletti per la gara contro lo Spezia di Thiago Motta rischiano di andare in fumo: c’è il comunicato ufficiale del club.

Conquistato e blindato il terzo posto in classifica generale, il Napoli di mister Luciano Spalletti è al lavoro per concludere in bellezza il campionato di Serie A 2021/2022. La compagine azzurra è diretta a La Spezia per la gara allo stadio Alberto Picco contro la formazione di Thiago Motta.

L’ultimo turno di Serie A, per Napoli e Spezia, non regalerà sorprese, poiché gli azzurri non rischiano di perdere il gradino più basso del podio e perché i liguri sono aritmeticamente salvi. Qualsiasi sia il risultato, dunque, il destino appare già segnato per entrambe le squadre.

Napoli, influenza per Victor Osimhen: il comunicato ufficiale

Luciano Spalletti, però, potrebbe avere un problema. Come di consueto, la squadra azzurra si è ritrovata questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista del prossimo match di campionato.

Come comunicato dalla SSC Napoli sul proprio portale ufficiale, Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen. Mentre la squadra ha svolto una prima fase di attivazione e di torello, l’attaccante azzurro è rimasto fermo ai box. Il motivo? Uno stato influenzale leggero che non gli ha permesso di prendere parte alla seduta con i compagni. La squadra, ‘orfana’ del centravanti partenopeo, ha poi proseguito con una partitella a metà campo alla quale ha partecipato anche Giovanni Di Lorenzo, completamente ristabilito.