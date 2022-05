Atalanta, regalo per Gasperini: c’è la firma, è ufficiale

L’Atalanta sembra intenzionata a continuare il progetto legato a Gasperini e dimostra questa intenzione con una firma tanto attesa.

Quella che si sta per concludere è una stagione che senza dubbio è stata piuttosto deludente per l’Atalanta. Chiaro che nessuno dava per scontata l’ennesima qualificazione in Champions League, logico che prendersi l’Europa all’ultimo tuffo nei 90 minuti conclusivi cambierebbe il giudizio da insufficiente a sufficiente.

Però è innegabile che sia i tifosi che gli addetti ai lavori si aspettassero di più dalla Dea. Che dopo aver stupito l’Italia e l’Europa con il suo gioco scintillante si è quasi “normalizzata”. Restando nelle zone alte della classifica e con non poche giustificazioni, ovviamente, ma dando l’impressione a qualcuno che il ciclo legato a Gian Piero Gasperini fosse ormai concluso.

Soltanto un’impressione? Difficile dirlo adesso, a 90 minuti dalla fine. Certo le voci sul possibile addio del tecnico, che seguirebbe quello dello “storico” DS Giovanni Sartori, continuano a rincorrersi. Anche se le ultime mosse effettuate dalla società sembrerebbero andare in direzione contraria, considerando i rinnovi arrivati in questi giorni di due punti fermi per Gasperini.

Atalanta, Freuler rinnova e rilancia: “Voglio vincere”

Dopo il nuovo contratto firmato da Duvan Zapata, infatti è arrivato anche il rinnovo fino al 2025 di Remo Freuler, 30enne svizzero a Bergamo dal 2016 e diventato un punto fermo nello scacchiere della Dea passata da provinciale ad aspirante big.

Ad annunciarlo lo stesso mediano in un’intervista a L’Eco di Bergamo, occasione in cui ha ribadito il suo amore per la Dea e rilanciato per il futuro rispondendo per le rime a tutti quelli che ritengono che la rosa attuale abbia esaurito il proprio ciclo.

“Qui sono a casa mia e mi soddisfa tutto, sul campo proveremo a smentire chi pensa che siamo arrivati alla fine, noi siamo convinti che non sia così” afferma. Per poi rilanciare alzando l’asticella: “Siamo forti, cresceremo, voglio vivere ancora le sensazioni degli ultimi anni. E magari alzare un trofeo, dato che non l’ho mai fatto”.

Vedremo se il desiderio di Freuler sarà esaudito. Certo è che il suo rinnovo e le sue parole sembrano nuovamente aprire alla possibile permanenza in panchina di Gasperini.