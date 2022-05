Atalanta, un big ha firmato. Ma la rivoluzione è in vista: le ultime

Aria di rivoluzione in casa Atalanta: arriva la firma del big, ma l’estate si preannuncia piena zeppa di cambiamenti. Le ultime.

È stata una stagione di alti e di bassi, ma l’ultimo atto può valere un ultimo e importante traguardo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non vive un momento di grande fortuna, ma cerca la propria redenzione in un accesso all’Europa (League o Conference, ndr) che significherebbe comunque tanto per il progetto tecnico degli orobici.

Anche perché la prossima stagione si preannuncia incerta e piena zeppa di cambiamenti. Cambiamenti che, però, non dovrebbero riguardare (eccessivamente) il reparto offensivo.

La conferma di Duvan Zapata è sempre più vicina, con la dirigenza della Dea che ha deciso di blindarlo, nonostante i tanti interessamenti dal mercato. Una mossa che può rivelarsi preziosa per la continuità dell’Atalanta, nonostante la rivoluzione all’orizzonte.

Atalanta, Zapata ha firmato fino al 2025: occhio all’addio di Gasperini

Contratto fino al 2025, con opzione per un’ulteriore stagione da concordare in maniera reciproca. Sono questi i termini che, la scorsa estate, l’Atalanta ha siglato con Duvan Zapata.

Una firma importante, che però non precluderebbe ad un eventuale addio: l’ipotesi di una big resta sullo sfondo, con lo stesso colombiano affascinato da un ultimo salto all’interno della propria carriera. Lo scorso anno si era vociferato dell’Inter, a gennaio invece del Newcastle.

Di certo, resta un dato: il futuro di Duvan Zapata a Bergamo dipenderà anche dalla guida tecnica che ci sarà nel corso della prossima stagione. L’addio di Gasperini prende corpo e misura con il passare delle settimane, e la permanenza del colombiano sarà uno dei primi temi da affrontare. Anche per il neo-direttore sportivo Tony D’Amico, ormai in dirittura d’arrivo con la società orobica.