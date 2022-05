Atalanta, pronta la firma: Inter bloccata sul nascere

L’Atalanta si è già attivata in vista del mercato estivo: c’è la firma del top, le speranze dell’Inter stroncate sul nascere.

La stagione si è rivelata più complicata del previsto, ma può ancora concludersi con un lieto fine. L’Atalanta, nonostante l’attuale ottavo posto, continua a coltivare la speranza di conquistare un piazzamento in zona Europa o Conference League. Il gap con la Roma è di appena un punto e tutto dipenderà dall’esito dell’ultima partita in programma sabato. I giallorossi, nell’occasione, affronteranno il Torino in trasferta.

La Dea, invece, ospiterà l’Empoli. Vietato sbagliare quindi per Gian Piero Gasperini il quale, di recente, ha chiesto alla propria dirigenza di rivoluzione la rosa a disposizione nella prossima sessione del mercato. Diversi i giocatori in bilico che potrebbero lasciare la compagnia, in caso di buona offerta. È il caso, ad esempio, di Luis Muriel.

Il colombiano (autore di 14 gol e 10 assist in 39 apparizioni complessive) ha il contratto in scadenza nel 2023 e fin qui le parti non sono riuscite a trovare un nuovo accordo. Possibile quindi che il club decida di cederlo nelle prossime settimane, in modo tale da monetizzare la sua cessione. La Juventus e la Roma, intanto, sono alla finestra. Difficile, invece, che parta Duvan Zapata.

Atalanta, rinnovo di contratto per Zapata

L’ex Sampdoria infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ha rinnovato fino al 2025. L’intesa risale a gennaio, quando l’attaccante era stato cercato in maniera insistente dal Newcastle del Fondo Pif, ma è stata resa nota soltanto nelle ultime ore. Un vero e proprio colpo di mercato a sorpresa, espressamente richiesto da Gasperini.

La firma del giocatore stronca di fatto sul nascere l’interessamento dell’Inter, che aveva iniziato a pensare proprio a lui in vista dell’estate. L’allenatore Simone Inzaghi, infatti, ha chiesto di poter avere un’alternativa di qualità ad Edin Dzeko nella prossima stagione e quello di Zapata è ritenuto un profilo di ottimo livello. Niente da fare: l’operazione è destinata a non concretizzarsi. Il suo futuro sarà ancora a Bergamo.