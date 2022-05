“È una bugia”: Roma, Tiago Pinto esce allo scoperto e gela Marotta

La Roma chiude la stagione di Serie A con la gara contro il Torino e il dirigente ne approfitta nel pre-match per alcune delucidazioni sul futuro.

La gara di Conference League contro il Feyenoord per i giallorossi di Mourinho rappresenterà una svolta importante. La finale, infatti, garantirebbe comunque il rilancio della Roma in Europa e al contempo ha anche aiutato ad avvicinare ulteriormente i tifosi alla squadra, abbattendo ogni eventuale barriera di pressioni e ambizioni.

Al termine dell’anno sicuramente ciò però non basterà. La dirigenza con il tecnico dovranno unirsi intorno ad un tavolo per capire che forma dare alla squadra per alzare l’asticella e puntare anche ad altri traguardi.

La certezza al momento è che la società potrà contare sul tecnico portoghese, che ha spesso ribadito l’intenzione di rispettare il suo contratto e volersi integrare totalmente all’interno dell’ambiente della capitale.

Roma, le parole di Tiago Pinto su Mkhitaryan e Dybala

Colpi sono attesi e per tale ragione Tiago Pinto, direttore sportivo dei giallorossi, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Torino. La prima domanda ha riguardato il futuro di Mkhitaryan. Il contratto dell’armeno è in scadenza a giugno e mentre si cerca l’accordo sull’ingaggio, fa capolino l’Inter. Il ds si è espresso così: “Conosco molto bene il giocatore e la sua professionalità. Sono sicuro che sia una bugia il fatto che abbia parlato con l’Inter, al momento sta pensando solo alla finale di Conference”.

Chi invece non ha niente a cui pensare, se non alla sua prossima squadra, è Paulo Dybala. Tra le lacrime si è consumato l’addio alla Juventus, ma l’argentino potrebbe restare in Serie A. Oltre all’Inter, sulle sue tracce per caratteristiche potrebbe finirci anche la Roma. Tiago Pinto esclama: “Sono sempre coerente, non aiuta adesso parlare di mercato. Ci saranno tre mesi per farlo”. Ermetico a più non posso.