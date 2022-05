“Ma dove sei?”: Milan, l’ufficialità scatena i tifosi contro Donnarumma

La notizia scatena la reazione dei tifosi. Il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma al centro del mirino dei suoi ex supporters del Milan.

La vittoria del premio come miglior portiere della Ligue 1 era stata accolta con parecchia freddezza da parte di alcuni tifosi e addetti ai lavori. Secondo molti Gianluigi Donnarumma, causa alternanza con Keylor Navas e quindi poca continuità, non meritava il riconoscimento.

A pochi giorni da quella vittoria polemica, un’altra ufficialità riguardante sempre il premio di miglior portiere, torna a mettere Donnarumma al centro delle polemiche. Stavolta però non si tratta di un premio vinto dal numero uno della nazionale italiana, ma del premio vinto dal suo erede al Milan: Mike Maignan

L’estremo difensore francese, che ha preso il posto di Donnarumma tra i pali del Milan, ha infatti vinto il premio come miglior portiere della Serie A. Riconoscimento analogo a quello di Donnarumma, che però ha scatenato i tifosi del Milan evidentemente ancora col dente avvelenato per quanto accaduto la scorsa estate con il trasferimento del portiere italiano in Francia.

Donnarumma, i tifosi del Milan all’attacco dopo il premio a Maignan

Su Twitter sono iniziati i commenti piccati dei tifosi del Milan. Oltre naturalmente a congratularsi con Maignan, alcuni tifosi si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex estremo difensore rossonero.

Si va infatti a un semplice “Gigio dove sei?”, chiaro riferimento al non rimpiangere il vecchio numero uno, fino ad una più pesante accusa sulle commissioni e benefit che agenti e familiari di Donnarumma pretendevano per la permanenza del portiere italiano al Milan. Tanti piccolo surplus accanto al contratto, cosa poco gradita ai tifosi, che Maingnan non ha ha mai chiesto ma che, nonostante ciò, non gli hanno impedito di offrire prestazioni di altissimo livello tanto da raggiungere il premio come miglior portiere della Serie A.