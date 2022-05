Incredibile Milan: la notizia prima del Sassuolo spiazza tutti

Per i tifosi rossoneri si sta chiudendo una delle telenovele dell’ultimo periodo: adesso i sostenitori del Milan possono davvero esultare

Non è sicuramente la notizia principale attesa dai tifosi del Milan, in fibrillazione per l’ultimo turno di campionato che può tornare a collocare i rossoneri sul gradino più alto del podio italiano a distanza di undici anni, tuttavia anche sul fronte societario sembra essere arrivata la svolta che ormai da un po’ di tempo si aspettava.

La notizia è stata data da ‘Il Sole 24 ore’ sebbene non siano ancora arrivate conferme dirette dalle parti coinvolte nell’affare. In particolar modo, il fondo Elliott – che in questo momento controlla la società rossonera – si è trincerato dietro al classico “no comment”. Le verifiche effettuate dalla testata specializzata in temi economici, ad ogni modo, hanno anticipato quello che sarà il futuro del Milan.

Milan, ribaltone completato: Red Bird Capital acquista la società rossonera, Elliott resterà come investitore

A tirare fuori per primo l’interesse del fondo statunitense RedBird Capital è stata nelle scorse settimane ‘Sky UK’. In quel momento però Investcorp, l’altro grande fondo (questo del Bahrain) interessato al Milan, sembrava poter essere comunque ancora in vantaggio malgrado la fine del rapporto di esclusività nella trattativa.

Ora, da quanto appreso da ‘Il Sole 24 ore’, il sorpasso è stato completato. L’offerta del fondo statunitense è di 1.3 miliardi di euro. Le parti sarebbero a questo punto ormai prossime alla firma per il passaggio di proprietà. La cifra iniziale tuttavia può ancora salire nei prossimi anni, fino ad arrivare a 1.8 miliardi. Elliott però non dovrebbe sparire del tutto in quanto dovrebbe restare come investitore con una quota. RedBird, che controlla pure il 10% del Liverpool, dovrebbe stanziare subito 600 milioni di equity mentre il vecchio proprietario potrebbe partecipare con un finanziamento ripagabile in 5 anni. Secondo le indiscrezione raccolte, infatti, l’attuale proprietà rimarrebbe in quota nella società ma per il momento mancano conferme dirette.

La cessione del Milan pertanto potrebbe a questo punto concretizzarsi già nelle prossime ore. Un finale di maggio che lascia sognare ad occhi aperti i tifosi rossoneri che ora possono guardare con grande entusiasmo pure alle prossime stagioni.