Il 10 ottobre la Partita della Pace: da Ronaldinho a Messi, quanti campioni

Grande attesa per la Partita della Pace, tanti campioni in campo come Messi e Ronaldinho in onore di Maradona

La partita si disputerà in onore di Diego Armando Maradona, che ha partecipato alle precedenti edizioni, proprio il 10 ottobre. Il 10/10, e in campo di numeri ‘diez’ ce ne saranno tanti. Su tutti, personalità del calibro di Ronaldinho e Lionel Messi, con José Mourinho allenatore e altri sudamericani come Di Maria e Maxi Rodriguez. Argentini come Papa Francesco, come Maradona, con le figlie Dalma e Giannina che in un video avevano espresso il desiderio di organizzare la partita il giorno 10 del mese 10. Anche SerieANews.com sarà presente all’evento.

Tanti i messaggi dei campioni che saranno coinvolti, come Buffon: “Lo faremo per i bambini, per Diego, per Scholas e perché vinca la pace”. Ma anche Mournho: “Sarà la Partita della Pace e un omaggio al mio grande amico, Diego Armando Maradona”.

Partita della Pace, le parole di Papa Francesco

L’evento, tra l’altro, coinciderà con l’inizio della Settimana Mondiale dell’Alimentazione, un evento molto importante per Papa Francesco. La Partita della Pace e il Giorno Mondiale dell’Alimentazione condividono gli stessi principi, contro la fame del mondo e la malnutrizione. Papa Francesco ha poi voluto dire due parole: “Il desiderio di tutti è la Pace. Dobbiamo vincere tutti questa partita, altrimenti tutti perderemo. Il simbolo di questa partita è l’ulivo, l’invito di giocare per la Pace è rivolto a tutte le persone del mondo.