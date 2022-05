Atalanta, deciso il futuro di Gasperini: annuncio di Percassi in diretta

L’annuncio in diretta dell’amministratore delegato Percassi sul futuro di Gian Piero Gasperini

L’Atalanta ha perso l’ultima giornata in casa contro l’Empoli e non si è qualificata per le coppe europee. Troppe sconfitte casalinghe per la squadra di Gian Piero Gasperini, che per la prima volta non parteciperà né in Champions, né in Europa League. E, fallita la qualificazione in Conference in favore della Fiorentina, è tempo di bilanci da parte della società, comunque soddisfatta del lavoro dell’allenatore e dei giocatori.

E infatti proprio di questo ha parlato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN: “La prima parte della stagione molto molto bene, nella seconda parte siamo stati sfortunati. Siamo stati protagonisti, abbiamo fatto bene in Europa e in campionato, tranne che negli ultimi mesi. Ripartiamo dal nostro pubblico”.

Atalanta, Percassi conferma Gasperini

Continua poi Luca Percassi, che alla domanda di Giorgia Rossi di DAZN: “Ripartirete da Gasperini al 100% per la prossima stagione?”. Ha risposto con un grosso e sorridente: “Sì”. Poi ha continuato parlando di mercato e dei confronti con Gasperini: “E’ una dinamica che abbiamo sempre avuto con il mister, sappiamo le sue esigenze. Si cerca sempre di fare un percorso condiviso. Abbiamo sempre comprato e venduto, dobbiamo essere bravi a valutare le offerte, nella logica di rinforzare la società. In tutto ciò che abbiamo fatto, lo spirito era questo”.

La sensazione è che l’Atalanta attuerà una rivoluzione totale, con nuovi giocatori. Via chi è a fine ciclo e chi ha deluso. Ma con una e insindacabile certezza: Gasperini che allenerà la squadra anche la prossima stagione. Con l’obiettivo di lottare per un piazzamento in Europa, ma sempre con un occhio al bilancio.