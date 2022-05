Inter, prima la mazzata e poi i salti di gioia: Marotta può esultare

Ultima giornata di campionato decisiva in casa Inter. La società nerazzurra è pronta poi a pianificare le prossime mosse di calciomercato.

In questo weekend si disputerà l’ultima giornata di Serie A, una giornata fondamentale e che ancora deve emettere diversi verdetti. La lotta salvezza e soprattutto la conquista del titolo rappresentano i verdetti più importanti e questa settimana sarà decisiva per Inter e Milan. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno quasi di un miracolo per conquistare il titolo, deve battere la Sampdoria a San Siro e soprattutto deve sperare che il Milan cada a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

In queste settimane in casa nerazzurra si è discusso molto del tema mercato ed in particolare del futuro di Ivan Perisic. Il laterale croato è uno dei migliori giocatori della stagione nerazzurra, ma ha il contratto in scadenza a giugno. Sono ormai mesi che le trattative proseguono a rilento e negli ultimi giorni sul giocatore è piombata anche la Juventus, eterna rivale del club nerazzurro. Dopo la finale di Coppa Italia il giocatore aveva gelato i tifosi con dichiarazioni poco rassicuranti per il rinnovo.

Perisic sarebbe ideale per il modulo di Allegri ed Ivan potrebbe essere protagonista dell’ennesimo derby d’Italia di questa stagione tra Inter e Juventus. In attesa di conoscere il futuro di Paulo Dybala (il giocatore argentino è in scadenza e piace ai nerazzurri) l’Inter non vuole farsi sfuggire una pedina del calibro dell’esterno sinistro.

Inter, pronta l’offerta per Perisic: le ultime

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra avrebbe convocato Perisic ed il suo staff dopo la partita con la Sampdoria, un vertice tra lunedì e martedi. Mentre la Juve ha garantito sei milioni annui al giocatore l’Inter è pronta ad un’offerta più complessa, ma che avvicina le richieste del giocatore.

Marotta e la società nerazzurra è pronta ad arrivare ai 6 milioni richiesti dal giocatore, attraverso un’offerta biennale e caratterizzata da diversi bonus. L’ultima parola spetta a Perisic, che, deve decidere se restare a Milano o partire per una nuova (forse ultima) avventura nella sua carriera.