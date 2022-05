Inter-Milan, la rivelazione Scudetto di Mihajlovic lascia perplessi i tifosi

L’attuale tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ex di entrambe le squadre, parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan.

Intervenuto nell’ultima conferenza stampa della stagione, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan che si deciderà all’ultimo giro di boa.

Ex di entrambe le squadre al tecnico è stato chiesto chi preferisse tra le due. Mihajlovic ha vestito da calciatore la maglia dell’Inter dal 2004 al 2006, prima di vestire i panni del vice allenatore di Roberto Mancini. Mentre col Milan è stato in panchina nella stagione 2015/16, prima di essere esonerato nel mese di Aprile a causa degli scarsi risultati.

Approfittando anche della relativa tranquillità del match, con il Bologna da tempo salvo e il Genoa già aritmeticamente condannato alla Serie B, i giornalisti presenti hanno provato a porgli la domanda sulla lotta Scudetto. La risposta del tecnico è stata netta e spiazzante: “Avrei preferito il Napoli. Tra Inter e Milan non ho preferenze.”

Mihajlovic sullo Scudetto: “Avrei preferito una vittoria del Napoli”

Il tecnico ha chiarito il suo pensiero: “L’Inter è la squadra sulla carta più forte, il Milan la più continua, il Napoli la più fantasiosa. Mi sarebbe piaciuto che l’avesse vinto il Napoli, ma purtroppo ha avuto troppi alti e bassi. Per questo a livello di continuità secondo me è il Milan la favorita. Non è la più forte, ma di certo è la più continua.”

“Il Sassuolo però è una squadra ostica.” ha avvertito Mihajlovic. “Segna tanto, ma concede. Vedremo. L’Inter penso che il suo contro la Sampdoria lo farà. I nerazzurri secondo me vinceranno la loro partita. Chi metto tra le rivelazioni di questo campionato? Faccio tre nomi. Di sicuro Perisic e Leao. Ci metto anche Brozovic.”