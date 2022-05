Serie A, addio a fine stagione: sta per iniziare il valzer di calciomercato

La società di Serie A ha annunciato l’addio dopo sei anni e sul mercato già si vedono diversi possibili intrecci.

Alcune settimane fa è stata presa la decisione in casa Bologna: c’è bisogno di un cambiamento radicale per dare una scossa e rendere la squadra più ambiziosa, almeno in Italia. Il patron Joey Saputo ha in mente di rivedere l’intera struttura, partendo da quella dirigenziale, ragion per cui è stata comunicata a Riccardo Bigon la fine del rapporto professionale con i rossoblu.

Il direttore sportivo era in carica praticamente da sei stagioni, ma a quanto pare in un incontro avvenuto tra Bigon e Saputo si è parlato dei motivi di una separazione apparsa inevitabile.

Il proprietario del club avrebbe spiegato al ds che il rendimento ultimo non è quello che ci si aspettava. È mancata una svolta anche sui nomi giunti dal mercato e quindi si renderebbe necessario il vento del cambiamento.

Bologna, addio Bigon a fine stagione: arriverà Sartori

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il nome che sostituirà Riccardo Bigon è quello di Giovanni Sartori. Considerato che il dirigente è a sua volta in uscita all’Atalanta, il sì pare soltanto un mero tramite. Questo connubio si creerà.

Riccardo Bigon invece non resterà comunque fermo, perché in Serie A è apprezzato a diverse società. Nelle scorse settimane si è parlato dell’Udinese, che potrebbe concludere il rapporto con Marino. In pole anche il Genoa, sebbene in questo caso si tratti di una società retrocessa in Serie B. I rossoblu potrebbero optare per Bigon, qualora fosse disponibile, nell’intenzione di affidarsi a una figura d’esperienza, che possa aiutare a risalire di categoria e anche a muoversi in modo oculato e navigato in sede di calciomercato, sia in entrata che in uscita.