Juventus, cosa vuoi fare? Il presidente sbotta, l’annuncio è spiazzante

La Juventus studia le mosse per il futuro senza dare niente per scontato e deve incassare una frecciata in tema di calciomercato.

Che stagione è stata quella della Juventus, la prima dell’Allegri bis? Anche i più inguaribili ottimisti tra i tifosi bianconeri difficilmente potranno essere positivi nei giudizi, considerando il 4° posto finale in campionato. Un piazzamento deludente, accompagnato da un gioco mai del tutto soddisfacente e dalla mancanza di trofei conquistati, certo non un’abitudine per la Vecchia Signora.

Preso atto che la squadra protagonista dello straordinario ciclo vincente iniziato con Antonio Conte nel 2012 era arrivata alla sua naturale conclusione, la Juventus in questo momento si interroga sul futuro. Stando attenta a non sbagliare nessuna mossa, nella difficile situazione di dover far quadrare i conti dal punto di vista economico dando allo stesso tempo ad Allegri una squadra all’altezza.

Ogni trattativa viene dunque valutata con estrema attenzione. Sia che si tratti del possibile arrivo del 34enne Ivan Perisic, giocatore di livello assoluto ma in là con gli anni, sia che si parli di investire eventualmente su Jorginho in uscita dal Chelsea. Sembra evidente che comunque la priorità sia il centrocampo, mentre gli altri reparti sono in secondo piano. Compreso l’attacco dove ancora deve essere presa una decisione sul futuro di Alvaro Morata.

L’Atletico Madrid chiede alla Juventus lumi sul futuro di Morata

Nei giorni scorsi si era detto che l’attaccante spagnolo, protagonista di una stagione tutto sommato positiva ma comunque lontana per rendimento da quelle che lo avevano lanciato da giovane, sarebbe rimasto a Torino se l’Atletico Madrid avesse accettato uno sconto sul riscatto pattuito. 20 milioni di euro e non i 35 stabiliti inizialmente, due anni fa, all’inizio del prestito oneroso.

Un’offerta, comunque, che sembrava l’Atletico Madrid avesse rifiutato. Secondo il presidente dei colchoneros Enrique Cerezo, però, la verità è che sarebbe la Juventus a non avere ancora deciso. Come riporta Tuttosport, infatti, il numero uno del club spagnolo ha affermato a margine di un evento: “Morata è nostro, ma non so cosa succederà, se la Juventus lo terrà o meno”.

Lo spagnolo si è senza dubbio reso utile alla causa in stagione, registrando 48 presenze condite da 12 gol e 9 assist. Il rendimento tuttavia è stato a tratti altalenante, e per questo la Juventus starebbe ancora riflettendo sul suo futuro. Che probabilmente non sarà all’Atletico, ma che potrebbe non essere neanche bianconero.