Jorginho-Juventus, il piano di Allegri e il futuro di Fagioli e Miretti

Jorginho alla Juventus, un affare che potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. I bianconeri potrebbe valutare l’affondo sul centrocampista del Chelsea, ma senza particolari follie economiche

Il mercato della Juve è pronto a entrare concretamente nel vivo con l’affondo su Pogba e Di Maria. Come noto, i bianconeri sarebbero ormai a un passo da chiudere la trattativa per il ritorno del centrocampista francese. Come rivelato da “Sportitalia”, l’ex Juve avrebbe raggiunto un accordo di massima con i bianconeri sulla base di 8 milioni netti più di bonus.

L’arrivo di Pogba, però, non escluderebbe quello di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea potrebbe rappresentare il giusto profilo per il ruolo di regista davanti alla difesa. 40 milioni la valutazione fatta dai Blues, la Juve potrebbe offrire circa 12-15 milioni di euro, considerando l’età anagrafica dell’ex Napoli.

Jorginho titolare in mezzo al campo, ma attenzione al futuro di Fagioli e Miretti. Non è escluso che i due giovani centrocampisti vengano confermati in bianconero con le possibili cessioni di Arthur, McKennie o Rabiot.

Jorginho-Juventus, sorpassato Paredes: Fagioli resta

Jorginho titolare e Fagioli prima alternativa. La Juventus vorrà creare una squadra fatta di giocatori esperti e di giovani dai margini di crescita notevoli. Ecco perchè Fagioli e Miretti potrebbero restare a Torino nel corso della prossima stagione e crescere sotto l’ala protettiva dei top player bianconeri.

Jorginho, stando a quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, avrebbe superato totalmente Paredes nelle gerarchie del mercato bianconero. Occhi puntati anche sull’affare Di Maria. L’esterno offensivo argentino, salvo colpi di scena, accetterà l’offerta contrattuale di un anno con opzione sul secondo. Attesa solamente la definitiva fumata bianca.