Mbappé, clamoroso al PSG: svelate le tre promesse che lo hanno convinto

Il futuro di Kylian Mbappé sembra oramai deciso: l’attaccante resterà al Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi l’ha convinto con tre promesse.

Il futuro di Kylian Mbappé è tra gli argomenti più discussi delle ultime ore. L’attaccante del Paris Saint-Germain sembrava destinato al trasferimento a parametro zero al Real Madrid di Florentino Perez, ma ora tutto è cambiato. Il club del presidente Nasser Al-Khelaifi sembra aver convinto il calciatore francese alla permanenza.

Niente trasferimento in Spagna, dunque, per lo stellare attaccante transalpino che, oramai, pare destinato a restare in Ligue 1 con la maglia del Paris. La stretta di mano con Florentino Perez non ha più valenza; adesso, ciò che sembra contare di più, è la ricchissima proposta del PSG.

PSG, Mbappé resta: la strategia del club francese

Il 30 giugno 2022, dunque, non sarà la data d’addio al PSG. Mbappé resta in Francia e ad averlo convinto pare sia stata una strategia chiara e precisa della società transalpina. Oltre al fattore economico, infatti, il club ha deciso di costruire attorno a lui la squadra che verrà.

Secondo il giornalista Sergio Santos, ci sarebbero tre fattori chiave che avrebbero convinto il calciatore a rinnovare il sodalizio con il Paris Saint-Germain. Il collega spagnolo, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha infatti rivelato la strategia della società: “C’è un fattore chiave nella decisione di Mbappe: il PSG gli ha promesso che Zidane sarà l’allenatore per la prossima stagione”. E poi ha proseguito: “Altre concessioni del PSG a Mbappé che sono state fondamentali per restare: stanno già lavorando per trovare una via d’uscita per Neymar e chiudere l’ingaggio di Dembelé“.

Il prossimo anno, dunque, la squadra sarà rivoluzionata. L’addio di Neymar e l’arrivo di Dembelé saranno i prossimi passaggi nella costruzione del PSG che verrà.