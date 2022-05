Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Empoli, gara valida per il trentottesimo ed ultimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Empoli, match che andrà in scena questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Alle ore 20.45 la formazione di Gian Piero Gasperini ospita i toscani di Aurelio Andreazzoli. Il match può valere l’intera stagione di Serie A per i padroni di casa che, per forza di cose, sono obbligati al risultato positivo per sperare nella qualificazione alla prossima edizione di UEFA Conference League.

Il destino della Dea, però, è nelle mani della Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata in contemporanea a Firenze contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I viola ed i bergamaschi sono appollaiati a pari punti, rispettivamente al settimo ed ottavo posto in classifica generale. Dopo stasera, però, solamente una delle due si qualificherà alla prossima edizione del torneo europeo. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colarossi. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Mariani e Di Martino. Il quarto uomo è Santoro.

Atalanta-Empoli, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Mahele, Boga, Demiral, Pessina, Cittadini, Maehle, Mihaila, Miranchuk, Ilicic, Cisse.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Ismajli, Degl’Innocenti, Luperto, Parisi, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Verre, Di Francesco.