Ibrahimovic, segnale per il futuro? La rivelazione in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic ed il mistero sul suo futuro. Cosa farà il prossimo anno? La rivelazione in conferenza sembra un segnale chiaro…

Il Milan si prepara al rush finale di stagione. Lo Scudetto è ad un passo, ma serve ovviamente tenere alta l’attenzione per non rischiare di buttare tutto alle ortiche proprio in questa fase finale. L’Inter è alle spalle dei rossoneri, e gli ultimi 90′ minuti saranno decisivi per capire chi riuscirà ad arrivare a centrare l’obiettivo. In questi minuti anche Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato del match e di tutto quello che dovrà affrontare la sua squadra.

Il Sassuolo non lascerà nulla al caso, e sono stati anche i giocatori neroverdi a chiarire che non verrà regalato niente a Pioli ed i suoi. Ecco perché l’allenatore sa benissimo che in campo bisognerà dare tutto, senza abbassare la guardia. Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe risultare fatale per le sorti della corsa Scudetto.

Milan, cosa farà Ibrahimovic? La rivelazione in conferenza

Come detto, Pioli ha parlato in conferenza stampa per parlare del match che il Milan giocherà contro il Sassuolo, ma non solo. Tanti i temi toccati dall’allenatore, compreso ovviamente il percorso fatto nel corso dell’anno e che ovviamente ha portato la sua squadra fino a questo punto cosi importante.

Tra le tematiche trattate, anche l’importanza che ha avuto Zlatan Ibrahimovic nel corso di questa stagione. Una delle domande che più si fanno i tifosi rossoneri è: cosa farà lo svedese il prossimo anno? Difficile capire le reali intenzioni del giocatore, per il quale si è parlato anche di possibile ritiro alla fine dell’anno.

Durante la conferenza, Pioli ha parlato di Ibra: “Zlatan importante? Tantissimo. Zlatan ha portato mentalità, qualità, è sopra a tutti per intelligenza calcistica”, ha spiegato Pioli in conferenza. “È un punto di riferimento ed è stato determinante nella crescita della squadra”, ha ancora insistito Pioli. Che sia questo un segnale che prelude alla sua permanenza in rossonero? Certo, la dirigenza e lo stesso Pioli accoglierebbero di sicuro la possibilità di vederlo ancora al Milan il prossimo anno. L’ultima parola, però, spetta proprio al giocatore.