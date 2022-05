“Sono sicuro”: Scudetto, la sentenza su Sassuolo-Milan spiazza Inzaghi

Con lo Scudetto ancora in bilico tra Inter e Milan arriva la sentenza in merito di un nome molto noto tra gli addetti ai lavori.

Con il netto successo per 0-3 della Roma sul campo del Torino, risultato che ha certificato la qualificazione dei giallorossi alla prossima Europa League, è iniziato il 38° e ultimo turno della Serie A 2021/2022. Un torneo che ha regalato emozioni a non finire e che a 90 minuti dalla conclusione ufficiale vede ancora in sospeso numerose sentenze.

Tra queste la più importante è ovviamente quella relativa allo Scudetto, in bilico tra Milan e Inter. I rossoneri sono comunque ampiamente favoriti, dato che potrebbero trionfare anche ottenendo un solo punto sul campo del Sassuolo, ma ovviamente gli scongiuri si sprecano così come i corsi e i ricorsi storici che riportano alla memoria le storie di campionati persi all’ultimo tuffo.

Di questi, due in particolare sono quelli più freschi nella memoria. La sconfitta della Juventus nel pantano di Perugia il 14 maggio 2000, con Scudetto alla Lazio. E il 5 maggio 2002 in cui all’Olimpico e proprio contro i biancocelesti si consumò lo psicodramma dell’Inter, sorpassata in extremis dalla Juventus tra le lacrime di disperazione del “Fenomeno” Ronaldo.

Episodi e immagini indelebili nella mente di tutti gli appassionati. Scene che tuttavia secondo Giancarlo Padovan, uno dei più noti e autorevoli giornalisti del settore, non si ripeteranno domani pomeriggio.

Scudetto, per Padovan il Milan non si farà beffare

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul testa a testa tra le milanesi, Padovan ha infatti voluto sottolineare quelle che a suo parere sono le differenze tra le squadre beffate nel 2000 e 2002 e il Milan attuale.

Così, se è vero che è possibile perdere uno Scudetto all’ultima giornata e che tutti lo hanno visto succedere, il noto giornalista ha affermato di non vedere il Milan attuale nelle condizioni della Juventus e dell’Inter dei tempi.

“Mi pare, anzi sono certo, che il Milan di Pioli non sia nelle condizioni di quelle squadre. Che erano svuotate fisicamente e mentalmente” ha detto, lasciando intendere dunque che a suo parere difficilmente assisteremo a un controsorpasso nerazzurro in extremis.

Il duello a distanza tra le milanesi ha fatto molto parlare negli ultimi giorni. Anche Sinisa Mihajlovic, ex di entrambe le squadre, ha voluto dire la sua, affermando scherzosamente che avrebbe preferito veder vincere il Napoli per non dover scegliere ma sbilanciandosi infine sul Milan. Per scoprire se il tecnico del Bologna e Padovan avranno avuto ragione non resta che attendere la risposta del campo.