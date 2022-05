Calciomercato, Conte e Paratici guardano al Napoli: chiesto un big

Intreccio di mercato tra Napoli e Tottenham. Antonio Conte e Fabio Paratici puntano con decisione su di un big della rosa degli azzurri.

Ottenuto il ritorno in Champions League il Napoli guarda con attenzione al futuro. L’addio di Insigne lascia un vuoto non indifferente, che potrebbe essere colmato attraverso una clamorosa operazione a parametro zero.

Il mercato in uscita non è però concluso. Il diktat di Aurelio De Laurentiis è quello di contenere il tetto ingaggi e magari fare un altro po’ di cassa puntando alla cessione di qualche big. Ecco quindi che, dopo Insigne, un altro punto fermo del Napoli di questi anni potrebbe fare le valigie.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Piotr Zielinski potrebbe essere nella lista dei partenti. Il calciatore non è stato indicato tra gli incedibili dal tecnico Spalletti. Su di lui l’interesse del Tottenham, con Antonio Conte e Fabio Paratici pronti a fiondarsi sul calciatore per portarlo a Londra.

Napoli, Zielinski in uscita? De Laurentiis non fa sconti

A giocare a sfavore del Tottenham c’è però il contratto del centrocampista polacco. La scadenza nel 2024 con opzione per il 2025 rende il potere contrattuale del Napoli molto alto. Aurelio De Laurentiis, per quanto non certo restio a cederlo, non ha alcuna intenzione do svenderlo. Se dovrà privarsi del centrocampista sarà solo per una cifra congrua al suo reale valore.

A pesare sulle possibilità di una riuscita della trattativa non c’è però solo la scadenza del contratto e le richieste di De Laurentiis. Zielinski infatti è un profilo molto ambito anche da altri club europei. Il Tottenham dovrà quindi non solo convincere De Laurentiis e il Napoli, ma anche superare la concorrenze di altre big del vecchio continente pronte a mettere mano al portafogli per accaparrarsi le prestazioni del polacco.