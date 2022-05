Donnarumma gelato: PSG, l’annuncio di fine stagione è una mazzata

L’annuncio di fine stagione in casa PSG è una mazzata per Gianluigi Donnarumma e il suo futuro

Si è conclusa ieri la stagione del Paris Saint-Germain con un sonoro 5-0 al Metz, che ha condannato la squadra di Antonetti alla retrocessione in Ligue 2. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappé, tripletta e rinnovo con tanto di annuncio che ha scatenato il mondo del calcio non solo. Quello del francese è diventato un affare politico più che una semplice trattativa di mercato con il Real Madrid rimasto deluso. E dopo questa decisione, potrebbe aprirsi una telenovela legata a Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma ha giocato quasi tutti i big match del PSG, ma le cose non sono andate bene. La prima stagione a Parigi è stata sottotono. La concorrenza con Keylor Navas non gli ha fatto bene mentalmente e nelle scorse settimane ha annunciato di voler essere il titolare. Questo pone inevitabilmente il costaricense in una posizione particolare, anche se sono arrivate parole legate proprio al suo futuro.

PSG, Keylor Navas parla del suo futuro

Keylor Navas, portiere del PSG, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: “Ho altri due anni di contratto, resterò certamente a Parigi. Sono felice qui insieme alla mia famiglie e continueremo a esserlo”. Dichiarazioni che stonano con quelle di Donnarumma che vuole essere il numero uno indiscusso della squadra. E se i parigini non dovessero cedere Navas, potrebbe riproporsi il dualismo di questa stagione.

Molto dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo, visto l’addio di Leonardo. Ma anche su chi sarà il nuovo allenatore con Pochettino destinato a lasciare il PSG. Una rivoluzione annunciata dopo il fallimento di questa stagione. E sarà interessante capire chi sarà il titolare tra Donnarumma e Keylor Navas.