Sarri ha già deciso il ruolo di Marcos Antonio: come cambierà la Lazio

Marcos Antonio alla Lazio per arricchire la linea mediana biancoceleste in vista della prossima stagione. Sarri avrà a disposizione un nuovo centrocampista per programmare l’immediato presente e il prossimo futuro

Come confermato da “Sky Sport”, la Lazio sarebbe ormai a un passo da Marcos Antonio. Il centrocampista dello Shakhtar Donetesk vestirà la maglia biancoceleste per una cifra totale da 10 milioni di euro. 8 milioni di base fissa, più 2 milioni di bonus.

Sarri si affiderà al giovane brasiliano nelle vesti di nuovo regista di centrocampo. Tecnica sopraffina, 166 centimetri di statura, ma grande forza fisica e temperamento. Marcos Antonio prenderà il posto di Lucas Leiva, ormai pronto a far ritorno in Brasile per chiudere la carriera.

La nuova Lazio è già pronta alla rivoluzione sul mercato. Nuovo regista, nuovo centrale difensivo e attenzione anche al doppio colpo in attacco. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, arriveranno anche un esterno offensivo e un nuovo vice Immobile. Caputo, per il momento, resta in pole nelle scelte offensivo di Sarri.

Marcos Antonio nuovo regista della Lazio: le strategie del mercato biancoceleste

Fatta per Marcos Antonio, ora caccia al nuovo centrale di difesa. Tiene banco il possibile scambio con la Juventus tra Acerbi-Rugani. Come riferito da “Sportmediaset”, Juventus e Lazio starebbero lavorando sul da farsi. Per il ruolo di centrale difensivo resta caldo il nome di Romagnoli.

Per quel che riguarda il nuovo esterno offensivo, invece, Bernardeschi potrebbe valutare l’offerta dei capitolini, ma la sensazione è che aspettare una nuova offerta da parte della Juventus prima di prendere in considerazione nuovi scenari. La Lazio osserva interessata.