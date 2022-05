Clamoroso Salernitana: il Cagliari getta via la salvezza, esulta Nicola

Clamorosa sconfitta della Salernitana all’Arechi, ma il Venezia frena il Cagliari: la lotta salvezza ha decretato chi resta in Serie A

La Salernitana sprofonda davanti ad un Arechi ammutolito dal poker calato dall’Udinese. Il Cagliari al Penzo combatte contro il Venezia ma fatica a fare gol. Una lotta salvezza che non ha fatto sconti a nessuno. Terminate così le ultime gare di questa 38^ giornata.

La Salernitana sprofonda contro un Udinese che non ha più nulla da chiedere alla classifica di Serie A ma che ha messo ko fin dall’inizio della gara i padroni di casa. A segno sono andati Deulofeu, Nestorovski, Udogie, Pereyra. La squadra di Nicola si è arresa allo strapotere fisico e mentale dei friulani ma riesce comunque a salvarsi.

Il Cagliari ci spera ma forse ci crede poco e, complice un po’ di sfortuna nelle varie conclusioni indirizzate verso la porta del Venezia, non riesce a segnare neppure un gol. La Salernitana, dunque, non vince ma riesce in ogni caso a restare in Serie A, proprio per il solo pareggio strappato dal Cagliari in Veneto.

Lotta salvezza, la Salernitana perde all’Arechi ma riesce a salvarsi: il Cagliari non va oltre il pareggio al Penzo

La Salernitana non può nulla dinanzi allo strapotere fisico mostrato allo Stadio Arechi dall’Udinese. I friulani segnano quattro pesantissimi gol, che sarebbero stati anche cinque se Pereyra non avesse sbagliato dal dischetto. Tensione altissima dagli spalti, con alcuni disordini che hanno costretto Orsato a fermare il match più volte.

Il Venezia è retrocesso già matematicamente in Serie B ma ha continuato a resistere per strappare almeno un punto in quest’ultima gara giocata nel campionato italiano di massima serie. Il Cagliari, quindi, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al Penzo e ha consegnato di fatto alla Salernitana la permanenza in Serie A.

La classifica di Serie A

Milan 86, Inter 84, Napoli 79, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Sassuolo 50, Torino 50, Bologna 46, Udinese 47, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 30, Genoa 28, Venezia 27