Scontri Spezia-Napoli, la durissima risposta ufficiale arriva dalla FIGC

Arrivano le prime reazioni dopo quello che è successo ad inizio gara nell’anticipo della 38 giornata di Serie A tra Spezia e Napoli.

La stagione del Napoli si è conclusa a La Spezia con una netta vittoria senza discussioni. Luciano Spalletti ha dato spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione, ma il Napoli non ha faticato ed anzi ha ‘vendicato’ la clamorosa sconfitta del match di andata. Un 3 a 0 netto per i partenopei che chiudono bene la stagione.

Il match, inutile ai fini della classifica, ha fatto rumore per un altro importante motivo. Nel corso della gara, nei primi minuti di gioco, c’è stato un veemente scontro tra le due tifoserie, uno scontro che si è portato anche in campo e che ha costretto la terna arbitrale a fermare il match.

A dire il vero tutto è iniziato fuori dal Picco: alcuni tifosi della squadra padrone di casa hanno preso di mira i pullman sul quale viaggiavano i tifosi campani e lo scontro è poi continuato all’interno del match.

Spezia-Napoli, parole dure di Gravina

Attraverso i microfoni dell’Ansa il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha rilasciato dichiarazioni forti: “Quello che è successo a La Spezia oggi è indegno, non posso usare altre tipologie di parole”.

Il dirigente calcistico ha spiegato che ci vogliono misure forti per rispondere a situazioni del genere e che non si può far finta di nulla: “Il calcio non deve essere vittima degli incivili, le istituzioni devono dare una risposta forte e mi auguro che presto vengano accertate le responsabilità delle persone coinvolte”. Una stagione che finisce con gli obiettivi raggiunti per Spezia e Napoli, ma con le loro tifoserie coinvolte in uno spettacolo tutt’altro che piacevole.