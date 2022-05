Inter, i tifosi incrociano le dita: l’annuncio può cambiare il mercato

Terminato il campionato in casa Inter si lavora al mercato e l’obiettivo è confermare una rosa competitiva per lottare per lo scudetto.

La stagione dell’Inter è terminata con la vittoria casalinga contro la Sampdoria. Una vittoria ‘inutile’ con i nerazzurri che terminano la stagione con un secondo posto ed altri due titoli come la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Prova d’orgoglio per la squadra di Inzaghi, che, nonostante i precedenti gol del Milan, non ha mollato ed ha trovato i gol con Correa e Perisic.

Proprio l’esterno croato è uno dei principali protagonisti della stagione. Gol spesso pesanti ed assist, Ivan è stato decisivo anche nella recente finale di Coppa Italia con una doppietta contro la Juventus. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo il suo futuro. Le sirene italiane ed estere con l’interesse della Juventus e il forcing della dirigenza nerazzurra per il rinnovo.

Nel corso della serata si è tenuto un evento di beneficenza a San Siro, organizzato dall’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o. Tanti i protagonisti e tra questi non poteva mancare il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, amico ed ex compagno del giocatore ai tempi del Triplete.

Inter, le dichiarazioni di Zanetti su Perisic

Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport e tra i tanti temi ha discusso del futuro di Perisic: “Ha fatto una grande stagione. Stiamo parlando da Novembre, da parte nostra c’è sempre stata questa volontà e ora dipenderà da lui se restare oppure no con noi”.

Javier ha infine parlato dello scudetto sfumato all’ultima giornata ed ha rilasciato parole d’incoraggiamento per i giocatori: “Abbiamo dato tutto, siamo reduci da una stagione con due titoli e un secondo posto. Il nostro progetto è di grande continuità e vogliamo proseguire seguendo questa strada”.