Calciomercato Inter, salti di gioia per Marotta: la sentenza è una manna

Dopo la sconfitta Scudetto contro il Milan, l’Inter di Inzaghi si prepara a ripartire. Arriva la sentenza sul mercato che farà esultare Marotta.

La sconfitta Scudetto brucia, soprattutto per com’è arrivata. Il sorpasso del Milan in questo finale di stagione, ha aperto diverse crepe sul futuro prossimo dell’Inter. Anche perché il mercato è alle porte e le riflessioni in casa nerazzurra non mancheranno.

“Ci sederemo a breve con la dirigenza per fare il punto”, così Inzaghi ha commentato ieri dopo l’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Un punto che passerà giocoforza dal mercato, con l’AD Marotta e il DS Ausilio pronti a lavorare per colmare le lacune della rosa nerazzurra.

Lacune che la dirigenza meneghina avrebbe già colmato in un ruolo: quello del portiere. André Onana sarà presto un nuovo calciatore dell’Inter e i tifosi (e non solo) hanno già un motivo per poter esultare.

Inter, la sentenza su Onana fa esultare Marotta: i tifosi incrociano le dita

Nonostante qualche incertezza nella sua ultima stagione all’Ajax, il portiere camerunense gode di uno sponsor d’eccezione in casa Inter. Poco prima del grande evento di questa sera a San Siro, l’ex nerazzurro Samuel Eto’o ha tranquillizzato i tifosi meneghini e fatto esultare anche Marotta ed Ausilio con la sua sentenza.

“Se parliamo di Onana, per me è uno dei migliori portieri al mondo. Se non il migliore. Quando l’ho visto nel Camerun, ho sempre avuto la fortuna di vederlo giocare al meglio. Spero che possa dare tantissimo all’Inter e alla nostra Nazionale. Il calcio moderno è ideale, ormai, per portieri come lui che hanno questo lancio di 50-60 metri in più”.

Così, l’ex icona interista ha sponsorizzato Onana e fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi dell’Inter. E di certo, anche a Marotta e Ausilio, che tanto hanno puntato sul giovane portiere africano.