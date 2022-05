Dove giocherà Dybala? Arriva l’annuncio che meraviglia i tifosi

L’attaccante argentino Paulo Dybala ha presenziato questa sera ad un evento a San Siro ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

La Serie A è ormai giunta al termine ed in questi giorni entrerà nel vivo la sessione estiva di calciomercato. Tanti nomi, incerti sul futuro, ed uno dei più importanti, almeno nel panorama italiano, è quello dell’attaccante argentino Paulo Dybala. La Joya ha lasciato dopo anni la Juventus con il club bianconero che ha preferito non rinnovare il contratto al suo numero dieci.

La società bianconera ha preferito ripartire con un nuovo progetto e senza una delle stelle più luminose degli ultimi anni. Dal canto suo Dybala è attualmente uno svincolato di lusso e ci sono tante voci sul suo futuro, sia per i top club italiani che europei. In queste ore Paulo è ospite ad un evento organizzato a San Siro dall’ex attaccante Samuel Eto’o. Il giocatore ha concesso anche una piccola intervista ai microfoni di Sky Sport:

“Sono contento di essere qui, Samuel è un grande e non potevo mancare”. Il giocatore si è abbracciato con il connazionale e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ma sul futuro ha glissato: “Stasera si parla di questo evento e non del futuro. Non so ancora cosa farò, cercherò il meglio per me”.

Dybala e le parole su Totti

Parole al miele di Dybala anche per Francesco Totti. L’ex fuoriclasse della Roma ha riservato in questi giorni belle parole per il talento argentino e Paulo ha risposto: “Totti è un idolo, porto dentro con piacere le sue parole. Ora però parto per la Nazionale e contro l’Italia sarà una bellissima partita”.

Con la maglia della Juventus Dybala ha collezionato 292 presenze e 115 reti, ma ciò non è bastato a ricevere la conferma con le parti che hanno deciso di prendere strade diverse.